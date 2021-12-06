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  4. Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

06.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Liz' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sanem Balcı, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde Sermiyan Midyat'ın canlandırdığı Hamza karakterinin Amerikalı aşkı Liz'e hayat veren ünlü oyuncu Sanem Balcı, son haliyle şaşırttı.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizileri arasında yerini koruyan Emret Komutanım'da Amerikalı Liz'i canlandıran Sanem Balcı, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Lise Defteri ve Suç Dosyası gibi dizilerde rol alan ancak uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat süren Sanem Balcı, oğluyla verdiği sevgi dolu pozlarla beğeni topluyor. İşte Sanem Balcı'nın son hali:

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!

Hamza'nın Amerikalı aşkıydı! Emret Komutanım'ın Liz'i Sanem Balcı son haliyle şaşırttı!


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