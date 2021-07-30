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  4. Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes beyaz bikinili pozuyla gündem oldu

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes beyaz bikinili pozuyla gündem oldu

30.07.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde Tako karakterini canlandıran Hamza Yazıcı ile aşk yaşayan Şenay Forbes son paylaşımıyla dikkat çekti.

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes beyaz bikinili pozuyla gündem oldu

Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımla adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı. Bir süredir birlikte tatil yapan çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Şenay Forbes beyaz bikinisiyle bir paylaşımda bulundu. Güneşte yanan Forbes ilginç bir stilde yanınca bu anları takipçileriyle paylaşmak istedi.

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Forbes'in bu paylaşımı yangın gündeminde bazı kullanıcıları ise rahatsız etti.

ŞENAY FORBES KİMDİR?

Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Şenay Forbes, Kaliforniya’da yaşıyor. Sık sık Türkiye’ye gelen genç kadın burada İzmir çevresinde ikamet ediyor.

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