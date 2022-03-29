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Hande Ataizi'ne attığı tokatla unutulmaz olan Sevda Demirel'den olay Will Smith paylaşımı

29.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevda Demirel, sunuculuğunu Hande Ataizi ile Cem Davran’in üstlendiği programa yıllar önce konuk olmuş ve ekranların en unutulmayan olaylarından birine imza atmıştı. ‘Ne dedin sen?’ diyerek Hande Ataizi’ne tokat atan Demirel, yıllarca konuşulmuştu. Oscar töreninde Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu ve sahneye çıkıp tokat attı. O anların gündem olmasının ardından Sevda Demirel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hande Ataizi'ne attığı tokatla unutulmaz olan Sevda Demirel'den olay Will Smith paylaşımı

Oscar'da Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu.

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Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Rock'ı tokat attı.

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Gündem olan görüntülerin ardından akıllara Sevda Demirel'in zamanında Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen?" diyerek tokat atması geldi. Sevda Demirel paylaşımları sosyal medyayada gündem olunca ünlü isim de tepkisiz kalmadı.

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Sevda Demirel önce o anların üstüne kendi sesinin dublaj yapılmasıyla eğlendi ve bir videoyu paylaştı. Ardından ise "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Ataizi Sevda Demirel Will Smith
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