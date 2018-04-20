MAGAZİN

Hande Erçel aileye girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Bir restoranda beraber ilk fotoğraflarını paylaşan oyuncu Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç’ın Amerika tatillerine Murat Dalkılıç’ın kız kardeşi Elif Dalkılıç’ın da eşlik ettiği öğrenildi.

Hande Erçel aileye girdi!

Kaliforniya'da eğlenen ünlü çiftin daha sonra Elif Dalkılıç ile birlikte yemeğe çıktığı ortaya çıktı.

Merve Boluğur’la 2 yıllık evliliğini geçen eylül ayında tek celsede bitiren Murat Dalkılıç, Hande Erçel’le yeni bir beraberliğe adım atmıştı. Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un kendisini hedef alan “Kalbimi aşka kapatmadım. Sevgilim olursa çıkar elinden tutarım” şeklindeki sözlerinin hemen ardından kaçmaktan vazgeçmiş ve Hande Erçel’le el ele ilk görüntüsünü vermişti. Sık sık tatil kaçamağı yapan çift, son olarak Amerika’daki meşhur müzik festivali Coachella’ya katılmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel murat dalkılıç

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Kocası öz ablası ile kaçan kadın her şeyi canlı yayında itiraf etti!

Kocası öz ablası ile kaçan kadın her şeyi canlı yayında itiraf etti!

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi

Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi

Gökhan Türkmen: Çok da camianın adamı değilim

Gökhan Türkmen: Çok da camianın adamı değilim

Müjde Ar'dan Şahsiyet dizisinde silahlı sahne!

Müjde Ar'dan Şahsiyet dizisinde silahlı sahne!

Bülent Ersoy : ‘Ajda Pekkan yegane stardır’

Bülent Ersoy : ‘Ajda Pekkan yegane stardır’

Attila Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

Attila Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

Engin Günaydın ile Dilan Çiçek Deniz baba kız oldu!

Engin Günaydın ile Dilan Çiçek Deniz baba kız oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.