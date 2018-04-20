Hande Erçel aileye girdi!

Kaliforniya'da eğlenen ünlü çiftin daha sonra Elif Dalkılıç ile birlikte yemeğe çıktığı ortaya çıktı.

Merve Boluğur’la 2 yıllık evliliğini geçen eylül ayında tek celsede bitiren Murat Dalkılıç, Hande Erçel’le yeni bir beraberliğe adım atmıştı. Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un kendisini hedef alan “Kalbimi aşka kapatmadım. Sevgilim olursa çıkar elinden tutarım” şeklindeki sözlerinin hemen ardından kaçmaktan vazgeçmiş ve Hande Erçel’le el ele ilk görüntüsünü vermişti. Sık sık tatil kaçamağı yapan çift, son olarak Amerika’daki meşhur müzik festivali Coachella’ya katılmıştı.