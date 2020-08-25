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Hande Erçel'den Kerem Bürsin açıklaması! 'İşimizi yapıyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Hande Erçel, iddialara son noktayı koydu. Sete giderken ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erçel, "Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.

Uzun süredir Murat Dalkılıç ile olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile partner olan Hande Erçel'in yeni aşk yelken açtığı ileri sürüldü. Bürsin ile sevgili olduğu konuşulan Erçel, aşk iddialarına son noktayı koydu.

"KEREM'LE İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Önceki gün sete gitmek için aracına binmeye çalışırken Uçankuş kameralarına yakalanan Hande Erçel, hakkındaki aşk iddiaları için "Sete geç kaldım. Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın YouTube programına konuk olarak rol arkadaşı Hande Erçel için "Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum" demişti.

Bürsin'in bu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Hande Erçel, "Ezgi'nin kanalında çok güzel şeyler söylemiş. Teşekkür ederim ona" ifadelerini kullandı.

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