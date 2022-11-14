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Hande Erçel Hakan Sabancı iddialarına kızdı! Paylaşımı tepki çekti

14.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel'in bir süre önce eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilmişti. Bu iddialarla gündemde olan Erçel son olarak çapkınlıklarıyla ünlü olan Hakan Sabancı ile anıldı. Hande Erçel İstanbul'da yaşanan patlamanın ertesi günü aşk iddialarına dair sitem dolu bir mesaj paylaşınca tepki çekti.

Hande Erçel Hakan Sabancı iddialarına kızdı! Paylaşımı tepki çekti

Hande Erçel'in hafta sonu Hakan Sabancı ile Emirgan’daki bir mekanda eğlendiği iddia edildi. Erçel kısa süre önce de Kerem Bürsin ile barışma iddialarıyla gündem olmuş ve "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" demişti.

Hande Erçel son olarak Sabancı ile anılmasına kızdı. Sosyal medyadan bugün açıklama yapan Erçel "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" dedi.

Ekran Alıntısı

Oyuncunun bu paylaşımı Taksim'deki hain saldırının ertesi günü olunca tepki çekti.

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Erçel'e bazı takipçiler "Patlama gündemdeyken çok ilgimi çekti gerçekten bu konu" yorumlarında bulundu.

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