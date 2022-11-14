Hande Erçel Hakan Sabancı iddialarına kızdı! Paylaşımı tepki çekti

Hande Erçel'in hafta sonu Hakan Sabancı ile Emirgan’daki bir mekanda eğlendiği iddia edildi. Erçel kısa süre önce de Kerem Bürsin ile barışma iddialarıyla gündem olmuş ve "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" demişti.

Hande Erçel son olarak Sabancı ile anılmasına kızdı. Sosyal medyadan bugün açıklama yapan Erçel "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" dedi.

Oyuncunun bu paylaşımı Taksim'deki hain saldırının ertesi günü olunca tepki çekti.

Erçel'e bazı takipçiler "Patlama gündemdeyken çok ilgimi çekti gerçekten bu konu" yorumlarında bulundu.



