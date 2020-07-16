Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Evlenmeleri bekleniyordu!

Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da birçok kez konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdı.

UçanKuş TV haberine göre, evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı.

Erçel ve Dalkılıç’ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü. Erçel ile Dalkılıç’ın yakın çevireside biten ilişkiyi doğruladı. Çift 3 yıldır birlikteydi.

Çift, Aralık 2017’de aşk yaşamaya başlamış, Erçel’in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel’i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Kötü günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.



