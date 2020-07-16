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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Evlenmeleri bekleniyordu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 22:25 | Son Güncelleme

Uzun süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrıldı. Ünlü çiftin yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edildi.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Evlenmeleri bekleniyordu!

Evlenme kararı alan ve sosyal medyada da birçok kez konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 3 hafta önce ilişkilerini sonlandırdı.

UçanKuş TV haberine göre, evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı.

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Erçel ve Dalkılıç’ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü. Erçel ile Dalkılıç’ın yakın çevireside biten ilişkiyi doğruladı. Çift 3 yıldır birlikteydi.

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Çift, Aralık 2017’de aşk yaşamaya başlamış, Erçel’in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel’i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Kötü günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

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