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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi'yle deniz kenarı pozu verdi! Takipçilerden beğeni yağdı

28.09.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak televizyon ekranlarında Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2019 senesinde Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren Gamze Erçel, son olarak kızının hastalığını duyurarak sevenlerini üzmüştü. Kızı Mavi'nin tedavisine devam edildiğini açıklayan isim, son olarak kızıyla deniz kenarı pozu paylaştı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi'yle deniz kenarı pozu verdi! Takipçilerden beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı, Aşk Laftan Anlamaz ve Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada içerik üreticiliğini sürdüren Erçel, kızı Mavi'nin kanser hastalığına yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ünlü isim, kızının sağlık durumuyla ilgili uzun bir açıklama da yapmıştı.

HANDE ERÇEL'İN ABLASI GAMZE ERÇEL KIZI MAVİ'YLE DENİZ KENARI POZU VERDİ!

Yaz ayında Alaçatı'da ailesi ve kardeşi Hande Erçel ile tatile çıkan fenomen isim, beraber çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Takipçilerden binlerce beğeni ve yorum alan isim, haftalar sonra kızının hastalığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü.

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Erçel, bu kez kızı maviyle deniz kenarında poz verdi.

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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Mavi takımıyla poz veren ünlü isim ve kızının fotoğrafını takipçiler beğeni yağmuruna tuttu.

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İşte Gamze Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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