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Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli ortaya çıktı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

19.10.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hande Erçel Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom fuarına katıldı. Açıklamalarıyla çok konuşulan Erçel'in Cannes şıklığının bedeli ortaya çıktı. Sade ve şık bulunan elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Şimdilerde Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde hayat verdiği 'Leyla Gediz' karakteriyle çok konuşulan Hande Erçel Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom fuarına katıldı. Oyunculuğunu eleştirenlere dair açıklamalar yapan Erçel'in sade tarzı da dikkat çekti.

Bej rengi, diz altı sade bir elbise giyen Hande Erçel, elbisesini yüksek siyah topuklu ayakkabılar ile kombinledi. Saçlarını at kuyruğu yapan güzel oyuncu hafif bir makyaj yapmayı tercih etti.

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'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasına göre; Hande Erçel'in ünlü bir markaya ait olan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Erçel'in sade ve şık bulunan elbisesinin fiyatı tam tamına 70 bin 500 TL.

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Güzel oyuncu Hande Erçel'in Cannes tarzına sosyal medyada; 'Sade ve zarif', 'Çok şık görünüyor', ' En azından parasını güzel olan kıyafete veriyor' gibi yorumlar yapıldı.

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