Hande Erçel'in dekoltesini gören Arto'dan şoke eden ifadeler! "Seksenliği bile..."

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel son olarak Paris Moda Haftası'na katıldı ve tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Süper mini bir tulum giyen Erçel göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun cesur tarzı takipçilerinden tam not alırken Söylemezsem Olmaz sunucularından Arto yorumuyla gündem oldu.

Arto'nun "olaysın aşkım" dedikten sonra "İyice Sabancılar'a gelin olamacaksın, haberin olsun" demesi olay oldu. "Türk kadınıyla gurur duyuyorum" diyen Arto, "Ateş ediyor ateş seksenliği bile ayağa kaldırır" ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'nun "hakkı verilmeli" demesi üzerine söze giren Yağmur Çevik de "Hakan Sabancı hakkını versin" dedi.

Bunun üzerine de Arto'dan "Hakan Sabancı da hakkını veriyor kanka" ifadelerini kullandı. Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.





