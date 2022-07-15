Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'den göğüs dekolteli poz!

Gamze Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gamze Erçel, son pozuyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel 30 yaşındadır.
Paylaşımlarıyla sosyal medyada ve magazin gündeminde oldukça yer alıyor.
Göğüs dekolteli pozunu paylaşan isim binlerce beğeni aldı.
Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştirdi.
İkilinin Aylin Mavi Yıldırım adında çocuğu bulunuyor.
Erçel sosyal medya hesabından ailesiyle pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum