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Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

05.04.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile kız kardeşi Gamze Erçel Milano tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaşan Gamze Erçel'in kombini dalga konusu oldu.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel cesur pozlarının ardından bu sefer kombiniyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, kombinini beğenmeyen takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

GAMZE ERÇEL'İN KOMBİNİ DALGA KONUSU OLDU

30 yaşındaki Gamze Erçel bir süredir yurt dışı tatili yapıyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel bu sefer kombiniyle dikkat çekti.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Erçel'in kombinini beğenmeyen takipçileri, "Her şeye tamam da o üzerinizdeki olmuş mu?", "Moda diye giydiğin üst çok komik alakasız.", "Çok komik görünüyorsun Gamze'cim, yakışmamış moda artık saçmalamaya başlamış." gibi yorumlar yaptı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Gamze Erçel'in 4.7 milyon takipçili Instagram hesabındaki pozlar yüz binlerce beğeni alıyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Kardeşi Hande Erçel ile Milano'da verdiği poz 511 bin beğeni aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

2019'da evlenen Gamze Erçel'in Aylin Mavi Yıldırım adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Erçel, zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

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Gamze Erçel Hande Erçel
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