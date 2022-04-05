Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel kombiniyle dalga konusu oldu: 'Çok komik görünüyorsun'

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel cesur pozlarının ardından bu sefer kombiniyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, kombinini beğenmeyen takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

GAMZE ERÇEL'İN KOMBİNİ DALGA KONUSU OLDU

30 yaşındaki Gamze Erçel bir süredir yurt dışı tatili yapıyor.

Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel bu sefer kombiniyle dikkat çekti.

Erçel'in kombinini beğenmeyen takipçileri, "Her şeye tamam da o üzerinizdeki olmuş mu?", "Moda diye giydiğin üst çok komik alakasız.", "Çok komik görünüyorsun Gamze'cim, yakışmamış moda artık saçmalamaya başlamış." gibi yorumlar yaptı.

Gamze Erçel'in 4.7 milyon takipçili Instagram hesabındaki pozlar yüz binlerce beğeni alıyor.

Kardeşi Hande Erçel ile Milano'da verdiği poz 511 bin beğeni aldı.

2019'da evlenen Gamze Erçel'in Aylin Mavi Yıldırım adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Erçel, zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.







