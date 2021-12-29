Hande Erçel'in paylaşımda duygulandıran detay! "Annemin kazağı"

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan bu yapımdaki partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, gerek ilişkisi gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Kerem Bürsin ile yollarını ayırdığı yönündeki dedikoduları, "Ayrılık kesinlikle yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, soluğu Mardin'de aldı.

Şehri gezen 28 yaşındaki ünlü isim, tatilden keyifli anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



"ANNEMİN KAZAĞI"

Önceki gün ayna karşısında poz veren Erçel'in gönderisindeki detay ise takipçilerini duygulandırdı.



Aylin Erçel'i 2019'da kanser sebebiyle kaybeden Hande Erçel, annesinin kazağı ile objektif karşısına geçti. Bu fotoğrafa kayıtsız kalmayan Gamze Erçel de kardeşi Hande'nin paylaşımına, "Annemin kazağı..." şeklinde yorumda bulundu.





