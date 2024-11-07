Hande Erçel kaşesini yükseltti! Reklam anlaşmasında kriz çıktı... 10 milyon TL yerine istediği rakam dudak uçuklattı

Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisi ile ekranlarda yerine alan Hande Erçel, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve reklam anlaşmalarıyla dikkat çekiyor.

Sevgilisi Hakan Sabancı ile ülke ülke gezen Hande Erçel yaptığı anlaşmalarla adeta servet kazanıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan 3 milyon TL kazandığı ortaya çıkan ünlü isim bu defa yüzü olduğu bir markanın reklam anlaşmasında kriz yaşadı.

İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; Hande Erçel geçen sene 10 milyon TL'ye anlaştığı markadan 2025 yılı için 30 milyon TL istedi.

Firmanın bu rakamı çok bulması üzerine kriz çıktığı ve Erçel'in koleksiyondan da ekstra komisyon istediği iddia edildi. Ünlü ismin istediği bu rakamı duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.