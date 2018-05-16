MAGAZİN

Hande Erçel kural bozdu! İlk paylaşım geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Hande Erçel kuralını bozdu. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile beraber oldukları fotoğrafı paylaştı

Hande Erçel kural bozdu! İlk paylaşım geldi

Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlk aylarda birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çiftten sürpriz paylaşım geldi.

Oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç ile beraber oldukları fotoğrafı 'çılgın tür' notuyla paylaştı.

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Ünlü çiftin fotoğrafı büyük ilgi gördü. Kısa sürede 500 binden fazla beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, birlikte Coachella Festivali'ne gidip doyasıya eğlenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
hande erçel murat dalkılıç

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