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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolünde olduğu 'Rüzgara Bırak' filminden ilk kare geldi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.06.2024 13:14
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Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un olduğu "Rüzgara Bırak" filminin çekimleri başladı. İkilinin sette ilk fotoğrafı da "Biz sete çıktık, ilk ve en tatlı kareyi sizlerle paylaşmak istedik!” notuyla yayınlandı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolünde olduğu 'Rüzgara Bırak' filminden ilk kare geldi!

Merakla beklenen "Rüzgara Bırak" filminin çekimleri başladı. Önce İstanbul çekimleri başlayan film, ardından Çeşme’ye taşınacak.

Hande Erçel’in ofis çekimleriyle başlayan filmin çekimlerine Barış Arduç da katıldı.

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İkilinin sette ilk fotoğrafı da "Biz sete çıktık, ilk ve en tatlı kareyi sizlerle paylaşmak istedik" notuyla yayınlandı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin Netflix’te yayınlanması planlanıyor. Filmin Netflix yayını öncesi önce Avrupa ve Ortadoğu’da sinemaya çıkacağı da öne sürüldü.

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Barış Arduç Hande Erçel
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