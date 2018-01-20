Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Merve Boluğur’la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşama başlamıştı. Ancak ikili bu zamana kadar fotoğraf vermemeyi başarmıştı.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e kardeşi Gamze Erçel'in doğum gününde eşlik etti. Bu doğum günü partisinde ikilinin aşkı da belgelenmiş oldu.

"HANDE'YE ÇOK AŞIĞIM'

Ayrılık acısı kısa süren Murat Dalkılıç, yeni sevgilisini geçen günlerde yakın arkadaşlarıyla da tanıştırmştı. Şarkıcı çıktıkları yemek sırasında bir de itirafta bulunmuş, “Ben Hande’ye çok aşığım” demişti. Duygusal anlar yaşayan Hande Erçel ise gözyaşlarına engel olamamıştı.

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