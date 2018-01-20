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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hande Erçel ile popçu Murat Dalkılıç'ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu. Konuyla ilgili konuşmatan kaçınan çiftin aşkı belgelendi.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Merve Boluğur’la iki yıllık evliliği eylül ayında sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşama başlamıştı. Ancak ikili bu zamana kadar fotoğraf vermemeyi başarmıştı.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e kardeşi Gamze Erçel'in doğum gününde eşlik etti. Bu doğum günü partisinde ikilinin aşkı da belgelenmiş oldu.

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"HANDE'YE ÇOK AŞIĞIM'
Ayrılık acısı kısa süren Murat Dalkılıç, yeni sevgilisini geçen günlerde yakın arkadaşlarıyla da tanıştırmştı. Şarkıcı çıktıkları yemek sırasında bir de itirafta bulunmuş, “Ben Hande’ye çok aşığım” demişti. Duygusal anlar yaşayan Hande Erçel ise gözyaşlarına engel olamamıştı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Evindeki temizlik işçisini keyfi geç saatlere kadar çalıştırıp duzenli maaşını odemeyen, sigortasını yapmayan ve 12.000 tl lik tazminat ödemeye mahkum olan beyefendimize bak hele aşık da olurmu, sevdigiyle eğlencelere de gidermiş. Çok tatlı kıyamam!
KİMİN NE HALT ETTİĞİ ÇOK TA UMURUMDAYDI
Arkadaşım sende kemikli kızlara karşı zaafmı var? Mervede buda çok kaba kızlar yaw!
Merve bu haberden sonra daha cok gulmesi icin kendisini daha cok zorlayacaktir
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