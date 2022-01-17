Hande Sarıoğlu çeşitli pozisyonlarda örgü ördü! "Her türlü pozisyonda örüyorsun"

"Ertan’la şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandık. Şakasız söylüyorum, bayağı kavga edip ayrıldık, 2022’nin ilk bölümünü çekmek için toplanmıştık ama merkür retrosundan etkilenip dağıldık" açıklamasıyla herkesi şoke eden Hande Sarıoğlu yalnız başına yola devam ediyor.

Hande Sarıoğlu son programında çeşitli pozisyonlarda örgü ördüğü anları paylaşarak "Bir düz bir ters. Bir bere kolay üretilmiyor" dedi.

Sarıoğlu'nun paylaşımındaki halleri takipçilerinin ilgisini çekti ve ünlü spikere binlerce yorum yağdı. Gelen yorumların bazıları "Ertan Süzgün geri dönmeli" iken bazıları ise pozisyonlarla ilgiliydi. Bazı kullanıcılar Sarıoğlu'na "Her türlü pozisyon da örüyorsun", "Pozisyon zenginliği tadında bir özet" yorumunda bulundu.

Hande Sarıoğlu takipçisine verdiği bir yanıtta ise "10 günlük karantinada 18 bere ördüm" dedi.

