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Hande Sarıoğlu günler sonra paylaştı! "Dönüşün muhteşem oldu"

13.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalandığını söyledikten sonra sosyal medyada bir süre paylaşım yapmayan Hande Sarıoığlu günler sonra bir paylaşım yaptı. Spiker Hande Sarıoğlu'nun dönüşü hayranlarını çok mutlu etti. Paylaşıma binlerce yorum yağdı.

Hande Sarıoğlu günler sonra paylaştı! "Dönüşün muhteşem oldu"

Ertan Süzgün ile Youtube'da program yapan ve hareketleriyle sosyal medyada sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sarıoğlu korona olduktan sonra tek bir paylaşım bile yapmayınca merak edildi.

Eski paylaşımlarının altına "Neredesin?" yorumları yağan Hande Sarıoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu. Instagram'da "Sahalara dönüş ses 1-2-3 kontrol ses ver" notuyla pozunu paylaştı.

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Takipçileri ünlü spikeri görünce mutlu oldu ve "Gözlerimiz seni aradı abla", "Ertan eksik", "Dönüşün muhteşem oldu", "Yakıyorsun" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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