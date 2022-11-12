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Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

12.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa Harley Quinn kostümüyle dikkatleri üzerine topladı. Mini eteğinin altına fileli çorap giyen Hande Sarıoğlu'nun iddialı tarzına yorum yağdı.

Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

Hande Sarıoğlu, Hande Kaplı Ertan programının yeni bölümünde Harley Quinn oldu. Ertan Süzgün'e oldukça yakın davranan ünlü sunucu, Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun ayol'' sözleriyle kur yaptı.

Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Her kadının, doğru bir erkeğin ortaya çıkarabileceği çılgın bir yanı vardır. O erkek de sensin. Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak'' sözleriyle haykırdı.

Hande Sarıoğlu Harley Quinn oldu! 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

''Ben spikerdim deli oldum'' diyen Hande Sarıoğlu, sunucu arkadaşına ''Yanıma pijamayla gelmişsin, bir bana bak bir de sana'' diyerek sitem etti.

Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

Sosyal medya kullanıcıları, yeni bölüm fragmanını yorum yağmuruna tuttu.

Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

Hande Sarıoğlu'nun takipçileri ''Ertan yastıkla oturmakta sonuna kadar haklı'', ''Nefsini terbiye etmekte Ertan gibi ol'' ve ''Hande'ye bakmaktan Ertan'ı göremedim'' gibi yorumlarda bulundu.

Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'


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