Hande Sarıoğlu mini eteği giyince kendinden geçti 'Beni çıldırtıyorsun ayol!'

Hande Sarıoğlu, Hande Kaplı Ertan programının yeni bölümünde Harley Quinn oldu. Ertan Süzgün'e oldukça yakın davranan ünlü sunucu, Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun ayol'' sözleriyle kur yaptı.

Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Her kadının, doğru bir erkeğin ortaya çıkarabileceği çılgın bir yanı vardır. O erkek de sensin. Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak'' sözleriyle haykırdı.

''Ben spikerdim deli oldum'' diyen Hande Sarıoğlu, sunucu arkadaşına ''Yanıma pijamayla gelmişsin, bir bana bak bir de sana'' diyerek sitem etti.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni bölüm fragmanını yorum yağmuruna tuttu.

Hande Sarıoğlu'nun takipçileri ''Ertan yastıkla oturmakta sonuna kadar haklı'', ''Nefsini terbiye etmekte Ertan gibi ol'' ve ''Hande'ye bakmaktan Ertan'ı göremedim'' gibi yorumlarda bulundu.



