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  4. Hande Sarıoğlu'ndan ilginç sözler! Neden kapalı giyiniyor? "Ramazandan değil..." diyerek itiraf etti

Hande Sarıoğlu'ndan ilginç sözler! Neden kapalı giyiniyor? "Ramazandan değil..." diyerek itiraf etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 09:53
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Hande Sarıoğlu Söylemezsem Olmaz programında ünlülerin danslarından bahsederken "Zamanında benim de etten buttan danstan ağzım yandı" dedi. Ünlü spiker dekolte giyime neden ara verdiğini de açıkladı.

Hande Sarıoğlu'ndan ilginç sözler! Neden kapalı giyiniyor? "Ramazandan değil..." diyerek itiraf etti

Oryantal dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu Söylemezsem Olmaz'a yorumcu oldu. Programda ünlü kadınların dans videoları konuşulurken Sarıoğlu'ndan ilginç ifadeler geldi.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken spiker "Zamanında benim de etten buttan danstan ağzım yandı" deyince Arto "Bu aralar daha mütevazi görünüyorsun ramazandan mı?" dedi.

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"Ne yapayım kesip atayım mı?" diyen Hande Sarıoğlu ise "Hayır ramazandan değil, benim artık bir erkek arkadaşım var. Bir erkek arkadaşım olduğu için ona da saygı gösteriyorum. Kendi özgür karar aldığım zamanlardaki halimden eser yok erkek arkadaşım ne istiyorsa..." yanıtını verdi.

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Arto yorumcu arkadaşına ise "Ben de senin bu halinden mennunum" dedi.

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