Hande Sarıoğlu'nun Hırka-i Şerif gafı olay oldu! Seyircilerden tepki yağdı

Söylemezsem Olmaz programı hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur'la tanıdığımız Didem Delen, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ve Bilal Özcan'ın sunduğu programda büyük bir değişikliğe gidilmiş ve sunucuları değişmişti.

Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik yeni yorumcular olarak ekran karşısına çıktı. Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha ikinci günlerinde canlı yayında gergin anlar yaşaması çok konuşulmuştu.

Programda yaptığı yorumlardan dolayı sık sık gündem olan Hande Sarıoğlu bu sefer de gafıyla seyirciler tarafından büyük tepki çekti.

"ALIN BUNLARI EKRANLARDAN"

Programda ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın trikosunun fiyatı konuşuldu. Ünlü ismin Stil İkonu programında giydiği 4000 pound değerindeki hırka tartışılırken Hande Sarıoğlu, Turan'ın hırkasına "Hırka-i Şerif oldu" deyince olanlar oldu.

O anlarda sunucuların sesleri hemen sessize alınsa da Sarıoğlu'nun gafı sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Seyircilerden "Alın bunları ekranlardan", Her önüne gelene program yaptırırsanız böyle olur", "Bence son programıydı" gibi tepkiler geldi.





