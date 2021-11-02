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Hande Sarıoğlu yine gündemde! "Yangınım çok büyük..."

02.11.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal yaptığı için Habertürk’ten ayrılan Hande Sarıoğlu YouTube kanalında yaptığı programdaki hareketleriyle gündeme geliyor. Daha önce partnerine ayaklarını yıkatan ünlü isim şimdi de şarkı söylemesiyle gündemde.

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün’ün YouTube kanalında yayınlanan programında komik anlar yaşandı. Son programda Süzgün tarafından ayağının yıkanması gündem olan Sarıoğlu, bu kez partnerine şarkı söyledi.

“Kasımda aşk başkadır. Seninle kasımda hiç dışarı çıkmayacağız, eve kapanacağız. Bütün kasımı seninle evde geçireceğiz” ifadelerinden sonra Sarıoğlu, Gülşen’in “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” isimli şarkısını Ertan Süzgün’e söyledi.

Sarıoğlu'nun partneriyle yakın halleri gündeme gelirken Süzgün Instagram'da "Doktor kendi haline bırakın dedi" yorumunda bulundu.

Hande Sarıoğlu yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! &quot;Erkeğim&quot; dediği anlar ise olay olduHande Sarıoğlu yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! "Erkeğim" dediği anlar ise olay oldu

İşte o şarkının ilgili bölümü:

Elimi de kolumu da bağla hadi
Bir odaya bir ömür hapset hadi
Becerebilirsen zapt et hadi
Yangınım çok büyük, of
Elimi de kolumu da bağla hadi
Bir odaya bir ömür hapset hadi
Becerebilirsen zapt et hadi
Yangınım çok büyük, of


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Anahtar Kelimeler:
youtube
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