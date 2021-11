Hande Sarıoğlu yine gündemde! "Yangınım çok büyük..."

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün’ün YouTube kanalında yayınlanan programında komik anlar yaşandı. Son programda Süzgün tarafından ayağının yıkanması gündem olan Sarıoğlu, bu kez partnerine şarkı söyledi.

“Kasımda aşk başkadır. Seninle kasımda hiç dışarı çıkmayacağız, eve kapanacağız. Bütün kasımı seninle evde geçireceğiz” ifadelerinden sonra Sarıoğlu, Gülşen’in “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” isimli şarkısını Ertan Süzgün’e söyledi.

Sarıoğlu'nun partneriyle yakın halleri gündeme gelirken Süzgün Instagram'da "Doktor kendi haline bırakın dedi" yorumunda bulundu.

İşte o şarkının ilgili bölümü:

Elimi de kolumu da bağla hadi

Bir odaya bir ömür hapset hadi

Becerebilirsen zapt et hadi

Yangınım çok büyük, of

Elimi de kolumu da bağla hadi

Bir odaya bir ömür hapset hadi

Becerebilirsen zapt et hadi

Yangınım çok büyük, of