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Hande Yener 3 yıl ilaç kullanacak

11.04.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı popçu Hande Yener, önceki gece Bebek'teki mekanda eğlendi. Yener, hastalığıyla ilgili bilgi verdi.

Hande Yener 3 yıl ilaç kullanacak

Bir kız arkadaşıyla gittiği mekandan ilerleyen saatlerde çıkan Hande Yener, Bülent Ersoy tarzı ilginç gözlükleriyle dikkat çekti. Yarım saat boyunca aracının gelmesini bekleyen Yener, arabasının gelmesiyle direksiyon başına geçti.

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Tarzını yeniden eski haliyle değiştiren popçu, "Gayet iyiyim, teşekkür ederim" dedi. Hastalığı yüzünden ilaç kullandığı konuşulan Yener, "Evet arkadaşlar, birkaç yıl daha kullanacağım. Gayet iyi ve formdayım, iyi geceler" diyerek oradan ayrıldı.
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Hande Yener
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