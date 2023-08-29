Hande Yener 5 günde 4 kilo verdi! Son hali sosyal medyayı salladı

Cesur sahne tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Yener son haliyle sosyal medyayı salladı. Yoğun konser programıyla yeni bir rekora imza atan Yener, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Bitlis, Muş, İzmir, Çınarcık ve İstanbul’da arka arkaya sahneye çıkan Yener, 4 bin km yol yaparak 80 bin kişiye ulaştı. Konserlerinde 5 ayrı kostüm giyen şarkıcı, toplam 9 saat sahnede kaldı. Hande Yener 5 günde 4 kilo kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda Yenikapı'da düzenlenen 'İstanbul Festivali'nde sahne alan Hande Yener kıyafeti ve tarzıyla alakalı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Yener, "Bazı kostümler çok zor ama altından kalkıyorum, çok şükür" demişti.

Ünlü şarkıcı, 'Benden Bir Tane Daha Yok' adlı şarkısıyla ilgili, "Sanal dünya ve sokak başka bir dünya. Konserlerden belli oluyor, şarkıya eşlik ettiklerini görüyorum seyircinin ve algoritmalara Türk halkı gereken cevabı veriyor." ifadelerini kullanmıştı.





