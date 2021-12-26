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Hande Yener'den yine iddialı seçim! Sadece taytının fiyatı; 587 euro

26.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Yener son dönemlerde iddialı ve cesur kıyafetleriyle gündeme geliyor. Hande Yener sahne için seçtiği tulum benzeri kostüme 1087 Euro ödedi.

Hande Yener'den yine iddialı seçim! Sadece taytının fiyatı; 587 euro

Süleymaniye’de sahneye çıkan Hande Yener, sahne kostümüyle yine gündem oldu. Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, rapçi Tepki ile yapacakları ikinci şarkısının da müjdesini verdi.

Konser boyunca bitmeyen enerjisiyle sürekli dans eden Yener, güzel fiziğini ön plana çıkaran bir sahne kostümü seçti.

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Sahneye cesur kıyafetiyle çıkan Hande Yener'e hayranları "Hande cesaretine hayranız'' diyerek seslendi. Yener ise bu seslere karşılıksız kalmadı ve "Ben cesur yüreğim" diyerek kahkaha attı.

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Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Thierry Mugler’in özel tasarım taytına 587 euro (7300 TL) ve body'e ise 500 euro (6 bin 250 TL) ödedi. (Snob Magazin)


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Hande Yener
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