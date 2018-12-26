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Hande Yener’i taciz eden sanık akıl hastanesine sevk edildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Hande Yener'in evine zorla girmeye çalışan ve cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Recep Güngör'e, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

Hande Yener’i taciz eden sanık akıl hastanesine sevk edildi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, 21 Ocak 2015 günü Cihangir’deki evine zorla girmeye çalışan ve kendisine taciz içerikli mesajlar atan hayranı Recep Güngör’ü savcılığa şikayet etmişti. Olayı soruşturan savcılık, Recep Güngör hakkında “cinsel taciz” ve “kişilerin huzur ve sükununun bozmak” suçlarından 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

RAPOR GELDİ: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında şikayetçi Hande Yener ile sanık Recep Güngör’ü avukatları temsil etti. Mahkeme hakimi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden istenen raporun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Gelen raporda, sanık Güngör’e ‘Atipik Psikoz’ teşhisi konulduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.

HAKİM TEPKİ GÖSTERDİ: HERKES ‘AKIL HASTASI’ DİYOR

Hande Yener’in avukatı, rapora ilişkin gelecek celse beyanda bulunacağını belirterek, sanığın yeniden dinlenmesini istedi. Mahkeme hakimi avukatın bu talebine tepki göstererek, “Dava süresince müvekkiliniz (Hande Yener) duruşmaya gelmedi. Gelsin kendisi söylesin. Ben bıktım. Karar vereceğim. Adam akıl hastası, ‘evet yaptım’ diyor. Biz de ‘evet yaptı’ diyoruz. Doktor da ‘akıl hastası’ diyorsa, ‘ben akıllı mı’ diyeyim” dedi.

İYİLEŞENE KADAR TEDAVİ GÖRECEK

Kararını açıklayan hakim sanık Recep Güngör’ün hastane raporuyla akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiğini belirterek cezai sorumluluğunun bulunmadığını bu nedenle “cinsel taciz” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Hakim sanığın iyileşene kadar yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi görmesine, toplum açısından tehlikenin ortadan kalkana veya önemli ölçüde azalana kadar tedavinin sürdürülmesine karar verdi. Tedavi sonunda sanığın serbest bırakılıp bırakılmayacağının ise hastaneden gelecek bildirime göre karar verileceği kaydedildi.

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