Hanife boşanacağını böyle duyurdu! 'K.çınıza kına...'

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal özel hayatıyla da gündemde.

Dekolteli pozunu paylaşınca kocası Kemal Ayvaz ile yine ayrıldığı ortaya çıkan Hanife önce tüm fotoğrafları sildi ardından evini taşıdı. Hanife Gürdal takipçilerinin merakı üzerine ise boşandıklarını duyurdu.

Hanife açıklamasında "Bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz. İmzaladık dilekçeyi o da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşanabiliyormuşuz. Benim için her şey gayet normal. Paylaştığım şeylerden anlam çıkarmayın.

Hikayemi çok yakından takip eden düşmanlarım var; arkadaşlar paket servisimiz bitmiş; yoksa mutlaka size k.çınıza kına yakmanız için bir kına göndermek isterdim. Ama şimdilik yakmayın" dedi.



