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Harika Avcı’nın zor günleri! Mide ameliyatı sonrası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Bir dönemin ünlü oyuncusu Harika Avcı zor günler geçiriyor. Mide ameliyatı sonrası psikolojisi bozulan Avcı aynı zamanda maddi olarak da zor zamanlardan geçiyor.

Harika Avcı’nın zor günleri! Mide ameliyatı sonrası...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü şarkıcı Harika Avcı’nın mide ameliyatı olduğunu, çok zayıfladığını, bozulan psikolojisi nedeni ile evden hiç dışarı çıkmadığını ve maddi olarak çok zor günler geçirdiğini iddia etti.

'DOĞALGAZ BORCUNU BİLE ÖDEMEKTE ZORLANMIŞ'

Harika Avcı’nın hacizlerle uğraştığını da dile getiren Onur Akay yazısında şunları söyledi:

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"Bir dönem Türkiye’nin en zengin ve en güzel kadınları arasında olan, ancak yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçiren Harika Avcı, kiloları nedeni mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak şimdilerde çok zayıflayan, tanınmaz halde olan ve bozulan psikolojisi nedeni ile evden hiç dışarı çıkmayan Avcı, ayrıca 1358.72 TL doğalgaz borcunu bile ödemekte zorlanmış ve hukuki takip başlayacağına dair bildirim belgesi benim elime ulaştı. Maddi olarak çok zor günler geçiren ve ayrıca hacizlerle uğraştığını öğrendiğim Harika Avcı, inşallah bir an önce iyileşir ve yeni imajı ile sahnelere dönerek kendini toparlar."

"SERENAY SARIKAYA VE DEMET ÖZDEMİR’E İBRET OLSUN"

Ünlü sanatçı Onur Akay’ın yazısından sonra ise usta gazeteci Bilal Özcan, Harika Avcı ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Avcı'nın Rıdvan Dilmen, Ahmet Özhan, Fedon, Cem Özer ve İbrahim Tatlıses gibi Türkiye’nin en ünlü erkekleriyle aşk yaşadığını dile getiren Özcan, "Bugün Onur Akay’ın, 1358 lira doğalgaz faturasını ödeyemediğini yazdığı Harika Avcı, paraya para demeyen bir assolistti. Evinde sıkıldığı zaman Hilton’un kral dairesine gidip bir ay orada kalır, faturayı zengin erkeklerden biri öderdi. Bir eli yağda bir eli balda, süt banyolarında, havyarlı sofralarda bir ömür sürdü. Hafta sonu Avrupa’ya alışverişe gider, Paris’te gezmekten sıkılınca, Londra’ya, Londra’dan sıkılınca New York’a geçerdi. Çok para kazandı, saray gibi evleri, arabaları oldu; ancak ağabeyinin söylediğine göre paralarını saçtı, savurdu. Parasız kalınca da köşkü dahil her şeyini sattı… Ve bugün evine gelen 1358 liralık doğalgaz faturasını ödeyemiyor, hacizlerle boğuşuyor… Bir dönemin yıldızı Hülya Avşar’a rakip olarak gösterilen Harika Avcı’nın dramı, günümüzün yıldızcıkları Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir ve diğerlerine ibret olsun" dedi.

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