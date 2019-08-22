Harika Avcı’nın zor günleri! Mide ameliyatı sonrası...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü şarkıcı Harika Avcı’nın mide ameliyatı olduğunu, çok zayıfladığını, bozulan psikolojisi nedeni ile evden hiç dışarı çıkmadığını ve maddi olarak çok zor günler geçirdiğini iddia etti.

'DOĞALGAZ BORCUNU BİLE ÖDEMEKTE ZORLANMIŞ'

Harika Avcı’nın hacizlerle uğraştığını da dile getiren Onur Akay yazısında şunları söyledi:

"Bir dönem Türkiye’nin en zengin ve en güzel kadınları arasında olan, ancak yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçiren Harika Avcı, kiloları nedeni mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak şimdilerde çok zayıflayan, tanınmaz halde olan ve bozulan psikolojisi nedeni ile evden hiç dışarı çıkmayan Avcı, ayrıca 1358.72 TL doğalgaz borcunu bile ödemekte zorlanmış ve hukuki takip başlayacağına dair bildirim belgesi benim elime ulaştı. Maddi olarak çok zor günler geçiren ve ayrıca hacizlerle uğraştığını öğrendiğim Harika Avcı, inşallah bir an önce iyileşir ve yeni imajı ile sahnelere dönerek kendini toparlar."