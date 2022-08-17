Harika Avcı'yı kızdıran iddia! Ortalık karıştı

Yeşilçam'da canlandırdığı rollerle bir dönemin starı olan Harika Avcı'nın eski günlere dönmek için tüp mide ameliyatı olduğu öne sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından suskunluğunu bozan ünlü isim, "İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip, polemiklere çekilmek isteniyorum" demişti.

'BUNLAR İYİ AMA TAKTİKLER TUTMAZ'

Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benimle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz." ifadelerini kullanan Harika Avcı, "Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir. En derin sevgi ve saygılarımla canlarım..." ifadelerini kullanmıştı.

Tüp mide ameliyatını yeni olmadığını da açıklayan Harika Avcı, 20 Ocak 2017'de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar" şeklinde konuşmuştu.





