HarmonyOS farklı bir arayüz kullanacağı ortaya çıktı

Basın toplantısında Huawei, HarmonyOS’li bir akıllı telefon sergiledi. Demo, HarmonyOS’nin özelliklerini gösteriyor. Demodaki telefonun işleyişine bakıldığında Android tabanlı EMUI’den pek bir farkı yok. Teknik olarak işletim ve arayüz tasarımı açısından aynı görünse de nihai sürümde arayüzün bambaşka olacağı söylendi.
HARMONYOS ANDROİD'E BENZİYOR
HarmonyOS 2.0 beta sürümüne tanıklık eden geliştiriciler ve medya kuruluşlarına göre sistem Android’den pek farklı değil. Teknik uzmanlar, HarmonyOS’nin bir Android çekimi gibi hissettiğine inanıyor.
Huawei Tüketici İşletme Yazılımı Başkanı Wang Chenglu;, “Yaklaşık son beş yılda Huawei yazılım ekibi temelde Android sisteminin en temel parçalarını değiştirdi. Düşük seviyeli sürücüden donanım soyutlama katmanına, programlama çerçevesi gibi değiştirilebilecek her şeyi değiştirdik.” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Wang Chenglu, Harmony OS’nin Android’in yerini almaması için doğduğunu defalarca vurguladı. Ancak, Android ile rekabet etmek ve onu geçmek için burada IoT cihazları büyük önem taşıyor.
HARMONYOS 2.0 ÖZELLİKLERİ
Sürüm notlarına göre HarmonyOS 2.0 özellikleri şöyle:
- Geliştiricilerin mobil HarmonyOS uygulamaları geliştirmeleri için 50’den fazla UI kontrolü ekleyen yepyeni cep telefonu UI kontrolleri. Aynı zamanda birden fazla cihazın UI etkileşim deneyimini birleştirir.
- HarmonyOS uygulama çerçevesi, cep telefonlarını ve hızlı geçişi destekler. Aynı zamanda hızlı bağlantı ve dolaşımı destekler.
- HarmonyOS uygulamalarının birden fazla cihazda kurulum gerektirmeyen yüklemesi yoktur.
- Windows ve Mac platform geliştirme ve derleme araç zinciri deneyimi sağlar. Bu, geliştiricilerin HarmonyOS uygulamalarını hızlı bir şekilde geliştirmeleri için de uygundur.
- Mobil geliştiriciler için 40’tan fazla Örnek Kod sağlar. Bu, geliştiricilerin HarmonyOS arayüzlerini ve geliştirme yöntemlerini hızlı bir şekilde anlamaları ve bunlara uyum sağlamaları için uygundur.
- Çok modlu algılama gibi dağıtılmış yetenek arayüzleri, çoklu kullanım senaryolarını destekler.
- Standart bir giriş yöntemi çerçevesi ve yetenekleri sunar.
- Standartlaştırılmış telefon sistemi arayüz yetenekleri sağlayın.
- Engelsiz bir geliştirme çerçevesi kullanır.
- Hesap sistemi yeteneklerini geliştirin. Ayrıca HarmonyOS sistemine hesapsız cihazlar da içerir.
ABD sınır kapılarında yüz taramasına başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum