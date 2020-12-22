HarmonyOS farklı bir arayüz kullanacağı ortaya çıktı

Basın toplantısında Huawei, HarmonyOS’li bir akıllı telefon sergiledi. Demo, HarmonyOS’nin özelliklerini gösteriyor. Demodaki telefonun işleyişine bakıldığında Android tabanlı EMUI’den pek bir farkı yok. Teknik olarak işletim ve arayüz tasarımı açısından aynı görünse de nihai sürümde arayüzün bambaşka olacağı söylendi.

HARMONYOS ANDROİD'E BENZİYOR

HarmonyOS 2.0 beta sürümüne tanıklık eden geliştiriciler ve medya kuruluşlarına göre sistem Android’den pek farklı değil. Teknik uzmanlar, HarmonyOS’nin bir Android çekimi gibi hissettiğine inanıyor.

Huawei Tüketici İşletme Yazılımı Başkanı Wang Chenglu;, “Yaklaşık son beş yılda Huawei yazılım ekibi temelde Android sisteminin en temel parçalarını değiştirdi. Düşük seviyeli sürücüden donanım soyutlama katmanına, programlama çerçevesi gibi değiştirilebilecek her şeyi değiştirdik.” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Wang Chenglu, Harmony OS’nin Android’in yerini almaması için doğduğunu defalarca vurguladı. Ancak, Android ile rekabet etmek ve onu geçmek için burada IoT cihazları büyük önem taşıyor.