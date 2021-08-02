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HarmonyOS işletim sistemine sahip Huawei P50 alınır mı?

02.08.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonunda merakla beklenen Huawei modeli P50 tanıtıldı. Tanıtılmasına tanıtıldı fakat beklentileri ne derece karşıladı?

HarmonyOS işletim sistemine sahip Huawei P50 alınır mı?

Aslında genel kanı Huawei modellerinde yine Kirin kökenli bir yonga seti kullanılacağı yönündeydi. Fakat hafifleyen ambargolar sayesinde Huawei bu sefer Qualcomm yongalarını tercih etti.

Elbette bu tercihin biraz zorunlu olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Peki DxOMark tescilli kamerası ve diğer amiral gemisi modelleriyle yarışan fiyatı ile P50 serisi alınır mı?

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ANA NOKTA GOOGLE SERVİSLERİ

Hemen belirtelim. P50’nin rakiplerine göre en önemli eksiği Google servislerini barındırmıyor oluşu. Eğer benim için telefonun kamera performansı önemli diyorsanız, P50 ya da P50 Pro’yu satın almaya karar verebilirsiniz.

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Fakat benim için Google servisleri olmazsa olmaz diyorsanız, o zaman farklı alternatiflere göz atmakta fayda var. Elbette önümüzdeki dönemde Google servislerinin Huawei modellerine gelmemesi için bir engel yok. Eğer ambargo kuralları hafifletilirse Google servisleri yakın zamanda Huawei modellerine de gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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