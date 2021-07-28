Huawei artık Çin'in en iyi 5 akıllı telefon şirketinden biri değil

Huawei, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam etti. Yeni cihazlarında Google Servisleri'ne yer veremese de Huawei Mobil Servisleri aktif hale getirdi ve mobil mağazası AppGallery'i güçlendirmeye çalıştı. Son olarak şirket, Android'e ve iOS'a alternatif olacak HarmonyOS işletim sistemini tanıttı. Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya süreceği ilk akıllı telefon merakla beklenirken, Çin'deki akıllı telefon pazarını konu edinen bir rapor, şirketin ana vatanında kan kaybettiğini gösteriyor.

BİR DÖNEMİN LİDERİ ARTIK İLK BEŞTE YOK

IDC, Çin'deki akıllı telefon pazarına dair üç aylık raporunu yayınladı ve rapor, Huawei dışındaki tüm şirketler için olumlu görünüyor. Rapora göre Vivo, 2021'in ikinci çeyreğinde ülkede en çok satan marka olurken, onu Oppo, Xiaomi, Apple ve artık bağımsız bir şirket olan Honor takip ediyor. Bir dönem Çin'in lideri olan Huawei ise bu markaların arasında yok.

HUAWEI, HONOR'A YENİLDİ

Honor'un Huawei'yi geride bırakması aslında oldukça ilginç bir durum. Çünkü Honor, yıllarca Huawei'nin alt markası olarak faaliyetlerini sürdürdü. Fakat Çinli şirket, Honor'u geçtiğimiz aylarda resmen sattı.

Şimdi Huawei'nin adı raporda "diğerleri" kısmında geçerken, bir dönem Huawei'ye bağlı olan Honor Çin'in en çok satan beşinci markası konumunda yer alıyor.

