HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei artık Çin'in en iyi 5 akıllı telefon şirketinden biri değil

Huawei artık Çin'in en iyi 5 akıllı telefon şirketinden biri değil

28.07.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlanan bir rapor, Huawei'nin Çin'deki durumunu gözler önüne serdi. Rapora göre, Huawei artık Çin'in en iyi 5 akıllı telefon şirketinden biri değil. Üstelik Huawei'nin temellerini atıp sattığı Honor, Huawei'yi geçmiş durumda.

Huawei artık Çin'in en iyi 5 akıllı telefon şirketinden biri değil

Huawei, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam etti. Yeni cihazlarında Google Servisleri'ne yer veremese de Huawei Mobil Servisleri aktif hale getirdi ve mobil mağazası AppGallery'i güçlendirmeye çalıştı. Son olarak şirket, Android'e ve iOS'a alternatif olacak HarmonyOS işletim sistemini tanıttı. Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya süreceği ilk akıllı telefon merakla beklenirken, Çin'deki akıllı telefon pazarını konu edinen bir rapor, şirketin ana vatanında kan kaybettiğini gösteriyor.

Rapor ortaya çıktı: Huawei Mate 50 serisini bu yıl beklemeyin!Rapor ortaya çıktı: Huawei Mate 50 serisini bu yıl beklemeyin!

BİR DÖNEMİN LİDERİ ARTIK İLK BEŞTE YOK

IDC, Çin'deki akıllı telefon pazarına dair üç aylık raporunu yayınladı ve rapor, Huawei dışındaki tüm şirketler için olumlu görünüyor. Rapora göre Vivo, 2021'in ikinci çeyreğinde ülkede en çok satan marka olurken, onu Oppo, Xiaomi, Apple ve artık bağımsız bir şirket olan Honor takip ediyor. Bir dönem Çin'in lideri olan Huawei ise bu markaların arasında yok.

Huawei

HUAWEI, HONOR'A YENİLDİ

Honor'un Huawei'yi geride bırakması aslında oldukça ilginç bir durum. Çünkü Honor, yıllarca Huawei'nin alt markası olarak faaliyetlerini sürdürdü. Fakat Çinli şirket, Honor'u geçtiğimiz aylarda resmen sattı.

İşte Huawei P50 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf!İşte Huawei P50 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf!

Şimdi Huawei'nin adı raporda "diğerleri" kısmında geçerken, bir dönem Huawei'ye bağlı olan Honor Çin'in en çok satan beşinci markası konumunda yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
PARTNERNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonuNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonu
Vatandaşlıktan çıkarıldı!Vatandaşlıktan çıkarıldı!
Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.