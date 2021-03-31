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Harvard Üniversitesi'ni kazanan başarılı oyuncu Ece Hakim'den gururlandıran paylaşım

31.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harvard Üniversitesi'ni kazanan ve ardından rol aldığı diziden ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti. Bu durumun sebebini açıklayan Hakim, "Hepinize merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum" dedi.

Harvard Üniversitesi'ni kazanan başarılı oyuncu Ece Hakim'den gururlandıran paylaşım

Oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanmış ve rol aldığı diziye de veda etmişti.

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Ece Hakim: Bitirme tezimi hazırladım! Aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
En son geçtiğimiz ağustos ayında paylaşımda bulunan ve bir süredir sosyal medyadan uzak duran Hakim, bu durumun nedenini açıkladı.
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"HARVARD'DA BİTİRME TEZİM ÜZERİNE ÇALIŞIYORDUM"

Bu süreçte bitirme tezini hazırladığını ifade eden Ece Hakim, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Hepinize merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.


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