Hasan Can Kaya imzalı “Çok Aşk” filminin resmi fragmanı yayınlandı! Fragmanı bile merak ettirdi

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü’nün yaptığı “Çok Aşk” filminin ilk fragmanı geldi. 24 Şubat’ta sinema salonlarında vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda ise Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin’in dışında Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel gibi isimler yer aldı.

ÇOK AŞK FİLMİNİN KONUSU

Korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu filmin fragmanı hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.