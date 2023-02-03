Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hasan Can Kaya imzalı “Çok Aşk” filminin resmi fragmanı yayınlandı! Fragmanı bile merak ettirdi

Hasan Can Kaya imzalı “Çok Aşk” filminin resmi fragmanı yayınlandı! Fragmanı bile merak ettirdi

03.02.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya imzası taşıyan “Çok Aşk” filminin resmi fragmanı paylaşıldı. Başrollerini Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya’nın üstlendiği filmin vizyon tarihi 24 Şubat olarak açıklandı.

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü’nün yaptığı “Çok Aşk” filminin ilk fragmanı geldi. 24 Şubat’ta sinema salonlarında vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda ise Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin’in dışında Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel gibi isimler yer aldı.

ÇOK AŞK FİLMİNİN KONUSU

1

Korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu filmin fragmanı hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri... Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Seksi poz... Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Seksi poz...
9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?
Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Hasan Can Kaya

En Çok Okunan Trend Haberler

Müstehcen pozu dövme yaptırdı! “Her gördüğümde orgazm oluyorum”

Müstehcen pozu dövme yaptırdı! “Her gördüğümde orgazm oluyorum”

Ödemeyi çalışanın suratına attığı paralarla yaptı

Ödemeyi çalışanın suratına attığı paralarla yaptı

Yasak aşkı ifşa edilince dayanamadı! Hamile kadın intihar etti

Yasak aşkı ifşa edilince dayanamadı! Hamile kadın intihar etti

Duvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadı

Duvardan resmen servet çıktı! Kendisi bile sayamadı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.