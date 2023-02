Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (3 Şubat 2023)

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi", 1990'lı yıllarda müzik dünyasına birçok ünlü ismi kazandıran Prestij Müzik'in hikayesini işliyor . Yönetmen Martin McDonagh ile Colin Farrell ve Brendan Gleeson'ı bir araya getiren "The Banshees of Inisherin", 1920'li yılların İrlanda'sında geçen bir hikayeyi aktarıyor. Haftanın korku filmi olarak “Musallat 3” filmi seyircisinin karşısına çıkacak.

BTS: YET TO COME IN CINEMAS

Güney Koreli yönetmen Oh Yoon-Dong'un müzikal filmi "BTS: Yet to Come in Cinemas", ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle beyaz perdeye taşıyacak.