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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (3 Şubat 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (3 Şubat 2023)

03.02.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2’si yerli 7 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi", 1990'lı yıllarda müzik dünyasına birçok ünlü ismi kazandıran Prestij Müzik'in hikayesini işliyor . Yönetmen Martin McDonagh ile Colin Farrell ve Brendan Gleeson'ı bir araya getiren "The Banshees of Inisherin", 1920'li yılların İrlanda'sında geçen bir hikayeyi aktarıyor. Haftanın korku filmi olarak “Musallat 3” filmi seyircisinin karşısına çıkacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

BTS: YET TO COME IN CINEMAS

BTS: YET TO COME IN CINEMAS
Güney Koreli yönetmen Oh Yoon-Dong'un müzikal filmi "BTS: Yet to Come in Cinemas", ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle beyaz perdeye taşıyacak.

CENNETTEN GELEN ÇOCUK

CENNETTEN GELEN ÇOCUK
Tarik Saleh'in yönetmenliğini üstlendiği, Tawfeek Barhom, Fares Fares ve Mohammad Bakri'nin oynadığı "Cennetten Gelen Çocuk", Mısır'da El Ezher üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen bir balıkçının oğlunu işliyor.

KULÜBEYE TIKLAT

KULÜBEYE TIKLAT
Night Shyamalan imzalı "Kulübeye Tıklat", New Hampshire kırsalında izole bir kulübede tatil yapan Eric ve Andrew çiftiyle evlatlık kızları Wen'in, dört yabancının bir anda kapılarında bitmesi sonrası gelişen olayları odağına alıyor. Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, Ben Aldridge ve Nikki Amuka-Bird'in oynadığı film, gerilim meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

MUMYALAR

MUMYALAR
Haftanın animasyonu "Mumyalar", üç mumyanın kendilerini bugünün Londra'sında bulması ve hırslı arkeolog Lord Carnaby tarafından çalınan Kraliyet Ailesi'ne ait eski bir yüzüğü aramak üzere bir yolculuğa çıkmalarını anlatıyor.

MUSALLAT 3

MUSALLAT 3
Kurtuluş Şakirağaoğlu, Pelinsu Çileli ile İbrahim Aslan'ın rol aldığı; Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Musallat 3", yerli korku meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
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