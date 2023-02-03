Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (3 Şubat 2023)

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi", 1990'lı yıllarda müzik dünyasına birçok ünlü ismi kazandıran Prestij Müzik'in hikayesini işliyor . Yönetmen Martin McDonagh ile Colin Farrell ve Brendan Gleeson'ı bir araya getiren "The Banshees of Inisherin", 1920'li yılların İrlanda'sında geçen bir hikayeyi aktarıyor. Haftanın korku filmi olarak “Musallat 3” filmi seyircisinin karşısına çıkacak.

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BTS: YET TO COME IN CINEMAS Güney Koreli yönetmen Oh Yoon-Dong'un müzikal filmi "BTS: Yet to Come in Cinemas", ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle beyaz perdeye taşıyacak.

CENNETTEN GELEN ÇOCUK Tarik Saleh'in yönetmenliğini üstlendiği, Tawfeek Barhom, Fares Fares ve Mohammad Bakri'nin oynadığı "Cennetten Gelen Çocuk", Mısır'da El Ezher üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen bir balıkçının oğlunu işliyor.

KULÜBEYE TIKLAT Night Shyamalan imzalı "Kulübeye Tıklat", New Hampshire kırsalında izole bir kulübede tatil yapan Eric ve Andrew çiftiyle evlatlık kızları Wen'in, dört yabancının bir anda kapılarında bitmesi sonrası gelişen olayları odağına alıyor. Dave Bautista, Jonathan Groff, Rupert Grint, Ben Aldridge ve Nikki Amuka-Bird'in oynadığı film, gerilim meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

MUMYALAR Haftanın animasyonu "Mumyalar", üç mumyanın kendilerini bugünün Londra'sında bulması ve hırslı arkeolog Lord Carnaby tarafından çalınan Kraliyet Ailesi'ne ait eski bir yüzüğü aramak üzere bir yolculuğa çıkmalarını anlatıyor.