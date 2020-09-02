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Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Stand up gösterileriyle izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya kimdir, nerelidir araştırılıyor. Özellikle herkesin evde kaldığı pandemi döneminde birçok vatandaş tarafından keşfedilen Hasan Can Kaya'nın hayatı merak ediliyor. İstanbul'da doğup büyüyen Hasan Can Kaya senaristlik yaparak hayatını kazanmaya çalışmış. Çocukluğunda da oldukça komik bir insan olarak bilinen Kaya şimdilerde stand up gösterileri ile geniş kitlelerce tanınıyor. İşte Hasan Can Kaya'nın hayatı..

Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kaç yaşında?

Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları ile insanlar TV'lerde ya da internet üzerinden bir şeyler izleyerek vakit geçirmeye başlamıştı. O dönemde adını duyuran ama geniş kitlelerce henüz bilinmeyen Hasan Can Kaya bir anda popüler olmaya başladı. Hasan Can Kaya kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Hasan Can Kaya'nın hayatı..

HASAN CAN KAYA'NIN HAYATI

16 Aralık 1989 doğumlu Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de doğup yine aynı ilçenin sokaklarında büyüdü. Çocukluk hayatı boyunca komikliği nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererk farklı bir işe yöneldi.

HASAN CAN KAYA NASIL STAND UP YAPMAYA BAŞLADI?

Hasan Can Kaya “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici saysını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

YOUTUBE KANALI İLE ADINI DUYURDU

2020 yılının ilk ayında Youtube'da kanal açarak kendi programını yapmaya başlayan Hasan Can Kaya “Konuşanlar Talk Show” projesi ile ilk zamanlar hiç izlenilmese de pandemi dönemi ona yaradı ve milyonlar tarafından izlenmeye başladı. Konuşanlar Talk Show programı seyircilerin gönüllü olarak maliyetini karşıladığı özel bir program olarak yayınlarına devam etti. Teknik ekip çalışanları da Hasan Can Kaya'ya inandığı için çok az bir para karşılığında program çekimlerini yaptı. Hasan Can Kaya stand up yaparak hayatını kazanmaya devam ediyor.

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