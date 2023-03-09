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Konuşanlar'da Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı! "Pişik gibisin şu an..."

09.03.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremleri sonrası Konuşanlar'a bir süre ara veren Hasan Can Kaya yeni bölümle ekrana döndü. Depremden önce çekilen bölümü yayınlayan Kaya bölümün gelirinin depremzedelere bağışlanacağını da açıkladı. Hasan Can Kaya programda mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı ve ortaya ilginç anlar çıktı.

Konuşanlar'da Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı! "Pişik gibisin şu an..."

6 Şubat'ta Türkiye saati ile 04.17'de ve 13.24'te sırası ile merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Ve depremler büyük kayıplara sebep oldu.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından pek çok dizi ve yarışma gibi Hasan Can Kaya da Exxen'de yer alan Konuşanlar programına ara vermişti.

Depremlerden bir ay sonra deprem öncesi çekilen programla ekrana dönen komedyen bu programdan kazanılan gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

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Konuşanlar'da yine ilginç anlar yaşandı. Mini etekli bir kadın konuğu gören Hasan Can Kaya kendini tutamadı. Hasan Can Kaya "Arkada bir kız daha var mini etek giymiş helak oldu bak. Bir saattir çekiştiriyor. Pişik gibisin şu an bir battaniye versinler mi daha rahat olursun? Bir de bacakları da uzun üç kere sarmış" dedi.

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Otobüste kadının arkasından dokunan... Otobüste kadının arkasından dokunan...

İLTİFAT YAĞDIRDI

Kadın konu ise "Teşekkür ederim gerek yok, hiperaktif olduğum için hareket ediyorum" dedi.

Hasan Can Kaya kadın konuğun tek geldiğini duyunca ise iltifat ederek "Niye bu kadar güzel bir kız tek gelir?" dedi.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar

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