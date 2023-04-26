Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına 'temizlik hastası' olduğunu söyleyen seyircinin tuvalet itirafı damga vurdu!

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının yeni bölümünde yine ilginç anlar yaşandı. Hasan Can, sahneye aldığı konuklarına "Yakınlarının uyuz olduğu özelliğin nedir?" diye sordu.

"SİFONU ÇEKMİYORUM"

Seyircilerden biri ise yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Sahnede yer alan seyirci, "Tuvaletten sonra bazen sifonu çekmeyi unutuyorum. Çok uyarıyorlar ama ne yapayım" dedi.

Seyircinin sözlerinin ardından ise salon adeta buz keserken, tiksinme sesleri de yükseldi.

Hasan Can ise seyirciye "Bundan şikayet eden kim, hangi hadsiz?" yanıtını verdi.

"TEMİZLİK HASTALIĞIM VAR"

Aynı seyirci başka bir soruda ise "Benim ciddi anlamda temizlik hastalığım var" deyince herkesi şaşırttı. Hasan Can ise "Sifonu çekmemenden belli kardeşim" diyerek yanıt verdi.