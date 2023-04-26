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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına 'temizlik hastası' olduğunu söyleyen seyircinin tuvalet itirafı damga vurdu!

26.04.2023 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Konuşanlar'ın 104. bölüm tanıtımında da erkek bir seyircinin tuvalet itirafı damga vurdu. "Tuvaletten sonra sifonu çekmeyi unutuyorum" diyen seyirci hemen ardından ise temizlik hastası olduğunu söyleyince herkesi şaşırttı. Hasan Can ise konuğuna esprili bir dille tepki gösterdi.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına 'temizlik hastası' olduğunu söyleyen seyircinin tuvalet itirafı damga vurdu!

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının yeni bölümünde yine ilginç anlar yaşandı. Hasan Can, sahneye aldığı konuklarına "Yakınlarının uyuz olduğu özelliğin nedir?" diye sordu.

"SİFONU ÇEKMİYORUM"

Seyircilerden biri ise yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Sahnede yer alan seyirci, "Tuvaletten sonra bazen sifonu çekmeyi unutuyorum. Çok uyarıyorlar ama ne yapayım" dedi.

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Seyircinin sözlerinin ardından ise salon adeta buz keserken, tiksinme sesleri de yükseldi.

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Hasan Can ise seyirciye "Bundan şikayet eden kim, hangi hadsiz?" yanıtını verdi.

"TEMİZLİK HASTALIĞIM VAR"

Aynı seyirci başka bir soruda ise "Benim ciddi anlamda temizlik hastalığım var" deyince herkesi şaşırttı. Hasan Can ise "Sifonu çekmemenden belli kardeşim" diyerek yanıt verdi.

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