Hasan Can Kaya'yı şaşırtan 'seks' yanıtı! "Bizim ekibin yanında keşke böyle şeyler söylemeseydiniz"

Konuşanlar Exxen'de yoğun ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hasan Can Kaya'nın her sözüyle konuklarını kırıp geçirdiği programda seyirciler de oldukça iddialı açıklamalara imza atıyor.

Nagihan adındaki konuk boşandığını söyleyince Hasan Can Kaye "Niye boşandın?" dedi. Konuk ise "Anlaşamadık" deyince komedyen buna inanmadı.

Hasan Can Kaya ve Nagihan arasında şu diyalog dikkat çekti:

Hasan Can: Aa aa... Ama niye sebebi nedir?

Konuk: Fazla salaktı...

Hasan Can: Yalan hiçbir zaman bir kız salak diye bir erkekten ayrılmaz.

Konuk: Her dediğimi yapıyordu.

Hasan Can: Bence söylemediği bir şey var...

Konuk: Aldatılmadım o kesin. Çocuk olduktan sonra bazı şeyler bitti.

Hasan Can: Mesela...

Konuk: Seks...

"ÇOK TERS KÖŞE YAPTIN"

Hasan Can Kaya bu açık sözlülük karşısında ise "Bizim ekibin yanında keşke böyle şeyler söylemeseydiniz" dedi. Hasan Can Kaya "Neden bu kadar libidon yüksekken sevgilin yok sana uygun olmayan ne?" diyerek ısrar edince Nagihan adındaki konuk bu soruya da "Seks" yanıtını verdi.



Nagihan devamında ise "Seks benim için duygusallıktır önce duygusal anlamda bir şey hissedeceğim sonra seks yapacağım" dedi.

Komedyen ise bunun üzerine "Çok ters köşe yaptın" dedi.