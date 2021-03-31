Hasibe Özgür kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen ilk bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ele alacak Kırmızı Kamyon’da Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül gibi isimler rol alıyor. 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.

HASİBE ÖZGÜR KİMDİR?

Hasibe Özgür 1974 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği burada geçen başarılı oyuncu, lisans için Eskişehir'e gitmiş ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi bölümü ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği bölümünden mezun olmuştur.

Oyunculuk hayatına 17 yaşındayken Antalya Şehir Tiyatrolarında başlayan Hasibe Özgür, tiyatro hayatına adım attığı andan itibaren birçok farklı oyunda sahne almış, Antalya şehir tiyatrolarının Antalya Belediye Tiyatrosu olmasında büyük çaba sarf etmiştir.

Antalya şehir tiyatrolarının gelişmesinde ve geniş kitlelere duyurulmasında büyük emeği olan Hasibe Özgür, Ayrıca 2018 yılında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Başarılı tiyatrocu Hasibe Özgür'ün bugüne kadar rol aldığı oyunlardan bazıları Kanlı Nigar, Değiştirilmiş Çocuk, Huysuz, Tarla Kuşuydu Juliet, Geç Kalanlar, ve Kafatası olarak bilinmektedir. Ayrıca başarılı oyuncu Hasibe Özgür usta oyuncu Mehmet Özgür'ün de kız kardeşidir.

Hasibe Özgül, şimdi ise bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde rol alıyor.

