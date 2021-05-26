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Haşmet Façalı ölüyor mu? Turgut Tunçalp EDHO'dan neden ayrıldı? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

26.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Haşmet Façalı ölüyor mu sorusu gündem oldu. Yediği kurşunlarla yere yığılan Haşmet Façalı karakterinin ve dolayısıyla Turgut Tunçalp'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki Haşmet Façalı ölüyor mu? Turgut Tunçalp EDHO'dan neden ayrıldı? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

Haşmet Façalı ölüyor mu? Turgut Tunçalp EDHO'dan neden ayrıldı? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

Salı günleri ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta Haşmet Façalı ölüyor mu sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Haşmet Façalı karakterinin yediği kurşunların etkisiyle yere yığıldığı görüldü. Peki Haşmet Façalı ölüyor mu? Turgut Tunçalp EDHO'dan neden ayrıldı?

HAŞMET FAÇALI ÖLÜYOR MU? TURGUT TUNÇALP EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN NEDEN AYRILDI?

Reyting rekorları kıran dizilerden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Haşmet Façalı karakterini canlandıran Turgut Tunçalp'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı gündem oldu.196. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı "Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!" sloganıyla yayınlanmıştı. Dizide Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybetmişti. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla büyük bir şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkıma uğradı. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı bastı. Rıdvan'ın adamlarını tek tek kurşuna dizen Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla beraber yere yığıldı. Haşmet Façalı'yı kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli ise, elinden geleni yaptı. Yaşanan onca karmaşalı olayın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle az da olsa sevinen Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvadı. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verdi. Aile üyelerini kaybeden Rıdvan ise, bu defa bombalı saldırı yapmak için kolları sıvadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde kızı Didem'in intikamını almak isteyen Haşmet Façalı kurşunların hedefi oldu. Façalı dayı olarak tanınan Haşmet Façalı hastanede hayatını kaybetti. Façalı'nın ölümü Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yıkıma uğrattı. Yani sevilen dizi EDHO'da Haşmet Façalı'yı canlandıran usta oyuncu Turgut Tunçalp diziden ayrılmış oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (197. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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