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    4. Hasret sona erdi! The Platform 2'nin fragmanı paylaşıldı... Tanıtımı bile konuşulmasına yetti

    Hasret sona erdi! The Platform 2'nin fragmanı paylaşıldı... Tanıtımı bile konuşulmasına yetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 15:25
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    20 Mart 2020'de Netflix'te yayınlanan The Platform filminin devam filmi için geri sayım başladı. Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından The Platform 2 filminin fragmanı paylaşıldı. Filmin yayın tarihi ise 4 Ekim olarak açıklandı.

    Hasret sona erdi! The Platform 2'nin fragmanı paylaşıldı... Tanıtımı bile konuşulmasına yetti

    Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönetmenliğini üstlendiği The Platform 2 için geri sayım başladı. Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena ve Oscar Jaenada gibi isimlerin yer aldığı The Platform 2 filminin resmi fragmanı beğeni topladı.

    THE PLATFORM 2 FİLMİNİN KONUSU

    Gizemli bir lider Platform'da kendi düzenini kurarken acımasız beslenme sistemine karşı tartışmaya açık yöntemlerle verilen mücadeleye yeni bir üye katılır. Peki, yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bir yerde, hayatınızı kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?

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    Geri sayım başladı! Fragmanı yayınlandıGeri sayım başladı! Fragmanı yayınlandı
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    platform
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