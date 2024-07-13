Hasret sona erdi! The Platform 2'nin fragmanı paylaşıldı... Tanıtımı bile konuşulmasına yetti

Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönetmenliğini üstlendiği The Platform 2 için geri sayım başladı. Milena Smit, Hovik Keuchkerian, Natalia Tena ve Oscar Jaenada gibi isimlerin yer aldığı The Platform 2 filminin resmi fragmanı beğeni topladı.

THE PLATFORM 2 FİLMİNİN KONUSU

Gizemli bir lider Platform'da kendi düzenini kurarken acımasız beslenme sistemine karşı tartışmaya açık yöntemlerle verilen mücadeleye yeni bir üye katılır. Peki, yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bir yerde, hayatınızı kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?