HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastadan doktora cinsel saldırı suçlaması! Avukatı konuştu: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz

Hastadan doktora cinsel saldırı suçlaması! Avukatı konuştu: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz

21.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de doktor T.H. (46), hastası H.T.'nin (23) iddiasına göre sedyede yatarken kendisine cinsel saldırıda bulundu. H.T.'nin avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyledi. Vural, "İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor ancak anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip gitmediğini bilmiyoruz. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız” dedi.

Hastadan doktora cinsel saldırı suçlaması! Avukatı konuştu: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz

Mersin'de yaşayan H.T.'ye 17 Ağustos'ta genel cerrahi biriminde görev yapan doktor T.H. (46) tarafından kıl dönmesi ameliyatı yapıldı. H.T., bir gün sonra bu defa pansuman için hastaneye gitti. Doktor T.H.’nin odasına giren H.T., muayene için sedyeye yüzüstü uzandı. Ancak H.T.’nin iddiasına göre, doktor T.H. kendisine cinsel saldırıda bulundu.

5c1d184422448b6d106af9ebf9e6aebf

İÇ ÇAMAŞIRINDA DOKUYA RASTLANDI

Genç kadının şikayet üzerine gözaltına alınıp ifadesi alınan evli ve 2 çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelenmek üzere alındı. İnceleme sonunda Dr. TH.’nin iç çamaşırında H.T.'ye ait DNA'ya rastlandı. T.H. hakkında Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamından; doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfusu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.

Doktorun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ünlü iş insanına şantaj şoku! Cinsel içerikli konuşmaları başına dert olduÜnlü iş insanına şantaj şoku! Cinsel içerikli konuşmaları başına dert oldu

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

H.T.'nin avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını kaydetti. Vural, “Müvekkilim aylarca bu olayı kimseyle paylaşamamış. Hala psikolojik tedavi görmekte. Müvekkilim muayene için gittiğinde doktor 3 defa odadan çıkartıp geri alıyor. Doktor eylemi gerçekleştirmek için uygun zamanı kollamış. Müvekkilim sedyeye yüzüstü uzanınca lokal anestezi uyguluyor. Bu nedenle müvekkilim ilk başta bir şey anlamıyor ancak doktorun pantolonunu indirme kaldırma sesinden olayın farkına varıyor. Bunun üzerine müvekkilim şikayetçi oluyor. Doktor ise ilk ifadesinde, müvekkilim kendisine karşı bir girişimde bulunduğunu söylüyor. Biz de doktorun o gün giydiği kıyafetler üzerinde inceleme yapılmasını talep ettik. Maalesef yapılan incelemenin ardından doktorun iç çamaşırında müvekkilime ait dokular bulunuyor. Doktor hakkında iddianame hazırlandı ancak biz iddianameye katılmıyoruz. İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor ancak biz anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip gitmediğini bilmiyoruz. Teşebbüs aşaması iddiasını kabul etmiyoruz. Çünkü sanığın külotundaki mağdura ait DNA kalıntısının bir cinsel saldırı sonucu olduğu kanaatindeyiz. Sonuna kadar davanın takipçisi olacağız” diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarAnnesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.