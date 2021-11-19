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Hastalığı derisinin dökülmesine neden oluyor! Egzamayla mücadele eden sosyal medyada ilham veriyor

19.11.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki Elise Loubatieres-Phan Ngoc, tüm yüzünü kaplayan egzama adı verilen bir cilt rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Yıllardır saklanmaktan yorulduğunu dile getiren Ngoc, benzer cilt sorunlarıyla karşılaşan diğer kişiler için bir rol model olmak istiyor.

Hastalığı derisinin dökülmesine neden oluyor! Egzamayla mücadele eden sosyal medyada ilham veriyor

Elise Loubatieres-Phan Ngoc , hayatının çoğunu pul pul dökülen ve çatlamış cildini saklamaya çalışarak geçirdi. Yüzünün her yerinde ağrılı kendisini gösteren ağrılı egzama hastalığıyla mücadele eden genç kadın, yaşamın gerçeklerini göstermek için sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. 32 yaşındaki Ngoc, sonunda görünüşünü kabul etti ve diğer egzama hastalarına yalnız olmadıklarını göstermek için sosyal medyada beden pozitifliği hareketini başlattı.

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“İNSANLAR SÜREKLİ OLARAK BANA BAKIYOR”

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte maske kullanımının artmasından memnun olduğunu dile getiren Ngoc, “Dışarı çıktığımda herkes bana bakıyordu. Maskeler için aslında mutluyum çünkü hastalığımın bir kısmını gizlememe yardımcı oldu. Artık umrumda olmayan bir noktaya ulaştım. Dışarı çıktığımda insanlar pul pul dökülen derimi sorduklarında onlara bunun bir otoimmim hastalık olduğunu söylüyorum” dedi.

Saklanmaktan bıktığını ifade eden Ngoc, “32 yaşındayım ve son iki yılda daha rahat olduğumu hissediyorum ama hayatımın 30 yılını saklanarak geçirdim.” diye konuştu.

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“BU DURUMUNUN FİZİKSEL YÖNÜNÜ ANLAMIYORLAR”

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Kaşıntılı, iltihaplı veya döküntü benzeri bir görünüme sahip cilt lekelerinin psikolojik olarak kendisini yorduğunu belirten Ngoc, insanların kendisini anlamamasından dert yandı. Ngoc, “Son üç ayda egzamam inanılmaz boyutlara ulaştı. Benim için egzamanın zihinsel etkisi fizikselden daha yoğun. Cildimi merhem veya kremlerle desteklemezsem çoğu zaman fiziksel olarak acı çekiyorum. İnsanlar bunun zihinsel yönünü anlamıyorlar, insanlar sadece biraz kuru cilt olduğunu düşünüyorlar ama değil, her şeyi kapsıyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya egzama
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