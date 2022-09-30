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Hastanede dehşet! Silahla basıp sevgilisini rehin aldı, ikna etmek için saatlerce uğraştılar

30.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te bulunan özel bir hastanede hareketli anlar yaşandı. Sinir krizi geçiren Mustafa Ç., hastaneyi silahla basıp sevgilisi Dilek A.'yı rehin aldı. Genç kadını silah zoruyla hastane otoparkına götüren şahıs, havaya ateş açıp genç kadının başına silah dayadı. Korku dolu o anlar kameralara yansırken, şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Hastanede dehşet! Silahla basıp sevgilisini rehin aldı, ikna etmek için saatlerce uğraştılar

Dehşete düşüren olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik'te bulunan özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. Nişanlanma aşamasında olan eli silahlı şahıs hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi.

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Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç sinirlenip yanında getirdiği tabancayla hastaneyi basıp Dilek A. ile hastane otoparkına indi. Bir süre tartıştıktan sonra şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı sevgilisinin başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.

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ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı. Sevgilisini yaklaşık 1 saat rehin alan Mustafa Ç.'nin o anları kameraya yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Pendik rehine hastane
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