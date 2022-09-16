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  4. Son Dakika | Antalya'da rehine krizi! Gözaltına alınırken polise sitem etti: Beni şöyle güzelce bir dövmediniz

Son Dakika | Antalya'da rehine krizi! Gözaltına alınırken polise sitem etti: Beni şöyle güzelce bir dövmediniz

16.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'da yaşanan rehine krizinde yaşanan ilginç diyalog şaşkına çevirdi. Boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Mehmet Ü. ikna edilerek gözaltına alındı. O sırada polislere sitem eden Mehmet Ü. "Ben nasıl aşağılık, şahsiyetsiz birisiyim? Beni şöyle güzelce bir dövmediniz. Ayrıca evde ala ala bıçak bırakmadınız" dedi.

Son dakika: Antalya'daki rehine olayıöğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2763 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 kız babası Mehmet Ü. ile boşanma aşamasında olan eşi Esma Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VE KIZINI REHİN ALDI

Tartışma sırasında Mehmet Ü., evin pencere camını kırdı, daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Esma Ü., Maya (5) ve ortanca kızı Müjgan Ü.'yü rehin aldı.
Evden gelen sesler üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

İKNA EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

İKNA EDİLİP GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla Mehmet Ü.'yü ikna edip gözaltına aldı.
Evden ekipler eşliğinde çıkartılan Esma Ü. ve 2 kızı kontrol amaçlı ambulansa alındı.
Ayakta tedavi edilen anne ve çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftin küçük kızlarının ise olay sırasında kursta olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya rehine
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