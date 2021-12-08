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Hastanede görüntülenen Bülent İnal, sevenlerini korkuttu

08.12.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan deneyimli oyuncu önümüzdeki günlerde Mevlana dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önceki gün bir hastanede görüntülenen Bülent İnal, hayranlarını korkuttu.

Hastanede görüntülenen Bülent İnal, sevenlerini korkuttu

Ihlamurlar Altında dizisiyle adını duyurmayı başaran son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Bülent İnal, önümüzdeki günlerde hayranlarının karşısına Mevlana dizisiyle gelmeye hazırlanıyor. Bir hastanede görüntülenen Bülent İnal, sevenlerini korkuttu.

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Snob Magazin’in haberine göre; önemli bir şeyinin olmadığı ve rutin kontroller için hastaneye geldiğini ifade eden İnal, yeni projesiyle ilgili olarak, "Dönem projelerini tercih etmenizde özel bir neden var mı?" sorusuna, ''Aslında Payitaht Abdülhamid'den sonra uzun bir süre dinlenmek istiyordum. Fakat proje o kadar güzeldi ki kendimi Konya'da çekimlerde buldum. İstanbul'dan, evimden uzak olmam zor olsa da iyi bir projede yer alıyor olmam beni mutlu ediyor.'' cevabını verdi.

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Bülent İnal
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