Ihlamurlar Altında dizisiyle adını duyurmayı başaran son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Bülent İnal, önümüzdeki günlerde hayranlarının karşısına Mevlana dizisiyle gelmeye hazırlanıyor. Bir hastanede görüntülenen Bülent İnal, sevenlerini korkuttu.

Snob Magazin’in haberine göre; önemli bir şeyinin olmadığı ve rutin kontroller için hastaneye geldiğini ifade eden İnal, yeni projesiyle ilgili olarak, "Dönem projelerini tercih etmenizde özel bir neden var mı?" sorusuna, ''Aslında Payitaht Abdülhamid'den sonra uzun bir süre dinlenmek istiyordum. Fakat proje o kadar güzeldi ki kendimi Konya'da çekimlerde buldum. İstanbul'dan, evimden uzak olmam zor olsa da iyi bir projede yer alıyor olmam beni mutlu ediyor.'' cevabını verdi.

