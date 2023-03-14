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  4. Hastasından 200 bin lira bıçak parası isteyen doktor suçüstünde yakalandı

Hastasından 200 bin lira bıçak parası isteyen doktor suçüstünde yakalandı

14.03.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da akılalmaz olay. Ortopedi Doçenti O.C., hastasından 200 bin lira bıçak parası istedi. Doktorun isteğini kabul eden hasta 160 bin lirayı verdikten sonra 40 bin lirayı ameliyattan önce vereceğini belirterek polise gitti. Doktorun 40 bin lirayı alacağı zaman hareket geçen polis ekipleri doktoru suçüstünde yakalandı. Aynı doktorun bundan 11 yıl başka bir olaydan dolayı gündeme geldiği ortaya çıktı.

Hastasından 200 bin lira bıçak parası isteyen doktor suçüstünde yakalandı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. O.C., iddiaya göre, adı açıklanmayan hastasından, ameliyat parası olarak 200 bin lira istedi. Hasta, 160 bin lirayı verdiği doktora kalan parayı ameliyat öncesi vereceğini söyledi. Hasta, daha sonra polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu.

PARAYI ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAPILDI

Hasta, bugün geri kalan 40 bin lirayı teslim ettiği sırada harekete geçen polis, Doç. Dr. O.C.'yi hastanedeki odasında gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.C., ifadesinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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11 YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Doç. Dr. O.C., 11 yıl önce de hastanede darbedilmesi olayıyla gündeme gelmişti. O.C., hastanenin acil servisteki nöbeti sırasında tedavi amacıyla hastaneye gelen bir hastanın refakatçısı tarafından dövülmüştü. (DHA)

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antalya Doktor

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