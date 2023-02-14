Hatay'da 209. saat müjdesi! Deprem sonrası enkaz altında kalan 13 yaşındaki Berat kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 şehirde büyük yıkımlara neden oldu. AFAD, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Depremin ardından yüzlerce can enkaz altından çıkarıldı. Depremin 9. gününde ise peş peşe yeni mucizeler gelmeye devam ediyor.

209 SAAT SONRA GELEN MÜJDE

Son olarak Hatay'da 13 yaşındaki Berat Yücel, 209 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Berat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Küçük çocuğun yakınları, Berat'ın depreme odasında yakalandığını, enkaz altında geçirdiği sürede ise kitap okuduğunu söyledi.

BİR MUCİZE HABERİ DE ADIYAMAN'DAN

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.



